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Рада защищается от COVID-19, но не сообщает число вакцинированных нардепов
Рада защищается от COVID-19, но не сообщает число вакцинированных нардеповhttps://racurs.ua/n161930-rada-zaschischaetsya-ot-covid-19-no-ne-soobschaet-chislo-vakcinirovannyh-nardepov.htmlРакурс
Верховная Рада 22 октября примет постановление, согласно которому допускать в здание парламента будут только по сертификату о вакцинации от Covid-19 или по отрицательному результату теста на коронавирусную инфекцию.
Об этом заявил в кулуарах парламента глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Постановление выносится завтра на голосование. Поддержка руководства Верховной Рады есть, поддержку всех фракций, кроме одной, также мы видим, — сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Рады.
Он уточнил, что проект постановления предусматривает проход как с электронным, так и бумажным сертификатом. Новый режим пропуска начнет действовать с начала следующей недели. К тому моменту все входы в Раду должны быть оборудованы необходимой техникой.
Радуцкий заявил, что аппарат Верховной Рады не сообщает количество вакцинированных от коронавируса народных депутатов.
К сожалению, информацию аппарат Верховной Рады нам не предоставляет, так как считает это персональной информацией народного депутата, — сказал нардеп.
По мнению Радуцкого, «далеко не все» народные депутаты вакцинированы.
В Раде уже давно размышляют о введении единых правил для посещения парламента депутатами, работниками аппарата и журналистами. Спикер Руслан Стефанчук заявил, что в Раду смогут зайти только те, кто предъявит документы о вакцинации или ПЦР-тест. По его словам, если постановление будет принято, необходимо указать четкие сроки и порядок ее реализации.
Если постановление примут, аппарат Рады получит поручения не позднее 15 ноября обеспечить оборудование постов охраны, через которые будет осуществляться допуск лиц в админздание, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска. Аппарат также организует пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Рады в пленарные недели.
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