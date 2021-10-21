COVID-пандемия может затянуться еще на год. Фото: Интерфакс

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Новый прогноз по срокам пандемии коронавируса озвучили во Всемирной организации здравоохранения.

Пандемия COVID-19 может «затянуться» на львиную долю 2022 года. Причина этому — низкий уровень вакцинации населения бедных стран. Эти страны не получают достаточного количества вакцин, поскольку богатые не выполняют свои обязательства по программам справедливого распределения медпрепаратов. Если в большинстве стран прививки сделали 40% жителей, то в Африке вакцинировались лишь 5% населения. Об этом заявил советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард, сообщает BBC.

Могу вам точно сказать, что мы не справляемся. Нам действительно нужно ускориться, иначе знаете что произойдет? Эта пандемия продлится на год дольше, чем следовало бы, — отметил он.

По его словам, программа распределения вакцин COVAX планировала до конца года распределить 2 млрд доз, но пока что она смогла отправить только 371 млн. Союз благотворительных организаций The People’s Vaccine опубликовал данные, которые свидетельствуют, что лишь одна из семи доз, которые обещали фармацевтические компании и богатые страны действительно достигли своих пунктов назначения в более бедных странах.

Напомним, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, однако это не означает, что COVID-19 полностью исчезнет. Специалисты утверждают, что коронавирус продолжит существовать, создавая новые штаммы.

Источник: BBC