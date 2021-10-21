COVID-пандемія може затягнутися ще на рік. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n161929-covid-pandemiya-moje-zatyagnutysya-novyy-prognoz-vid-vooz.html

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Новий прогноз щодо термінів пандемії коронавірусу озвучили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Пандемія COVID-19 може «затягнутися» на левову частку 2022 року. Причина цьому — низький рівень вакцинації населення бідних країн. Ці країни не отримують достатньої кількості вакцин, оскільки багаті не виконують свої зобов’язання за програмами справедливого розподілу медпрепаратів. Якщо в більшості країн щеплення зробили 40% жителів, то в Африці вакцинувалися лише 5% населення. Про це заявив радник голови Всесвітньої організації охорони здоров’я Брюс Айлвард, повідомляє BBC.

Можу вам точно сказати, що ми не справляємося. Нам потрібно дійсно прискоритися, інакше знаєте, що станеться? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж слід було б, — зазначив він.

За його словами, програма розподілу вакцин COVAX планувала до кінця року розподілити 2 млрд доз, але поки що вона змогла відправити тільки 371 млн. Альянс благодійних організацій The People’s Vaccine опублікував дані, які свідчать, що лише одна з семи доз, які обіцяли фармацевтичні компанії та багаті країни, дійсно досягали своїх пунктів призначення в бідніших країнах.

Нагадаємо, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році, однак це не означає, що COVID-19 повністю зникне. Фахівці стверджують, що коронавірус продовжить існувати, створюючи нові штами.

Джерело: BBC