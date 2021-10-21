Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n161931-usilenie-karantina-v-kieve-anonsiroval-klichko-podrobnosti.html

Ракурс

Карантин в Киеве усилят в ближайшие дни — 22 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о переходе города в «красную» зону.

Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве — почти 1 тыс. 200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер — от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них — в тяжелом состоянии, — сказал Кличко.

По словам мэра, 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, уже заполнены. Большинство пациентов нуждаются в кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких.

Также мэр столицы поручил департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. Мэр отметил, что вакцинироваться нужно уже сейчас, чтобы не стоять в очередях, когда город перейдет в «красную» зону.

Кличко напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных в больницы города — люди, которые не получили прививки. Также 99% летальных случаев — это невакцинированные пациенты.

«Ракурс» сообщал, что «красная» зона карантина может пополниться еще семью областями. Там рискуют оказаться Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.