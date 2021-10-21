Семь областей рискуют попасть в «красную» зону. Фото: online.ua

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Ракурс

«Красная» зона карантина может пополниться еще семью областями.

Там рискуют оказаться Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области. Это может произойти, если в регионах не усилят противоэпидемические меры. Об этом на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов, сообщается на странице ведомства в Facebook.

По словам чиновника, ситуация с «ковидом» в Украине требует максимальной консолидации усилий Центральной и местной властей. Чернышев убежден, что лишь массовая вакцинация поможет не допустить критических состояний у инфицированных коронавирусом. Именно поэтому в правительстве призвали позаботиться об ускорении темпов COVID-прививки.

Обращаюсь к представителям общин — позаботьтесь об ускорении темпов вакцинации, — отметил он.

Чернышев добавил, что количество госпитализаций и тяжелых случаев из-за коронавируса очень высокое. Отметил, что 94% пациентов, которых госпитализировали с коронавирусом за неделю, были не вакцинированы.

Напомним, по состоянию на 21 октября пять областей Украины находятся в «красной» зоне карантина. Сумская область перейдет в «красную» карантинную зону в субботу, 23 октября.

С 18 октября в «красную» зону попали четыре региона — Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области. Первой в «красной» зоне оказалась Херсонская область — там новые ограничения начали действовать еще с 15 октября.