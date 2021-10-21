Сім областей ризикують потрапити в «червону» зону. Фото: online.ua

https://racurs.ua/ua/n161922-sche-sim-oblastey-na-meji-potraplyannya-v-chervonu-zonu-tablycya.html

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«Червона» зона карантину може поповнитися ще сімома областями.

Там ризикують опинитися Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області. Це може статися, якщо в регіонах не посилять протиепідемічні заходи. Про це на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС заявив глава Мінрегіону Олексій Чернишов, повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

За словами урядовця, ситуація з «ковідом» в Україні вимагає максимальної консолідації зусиль центральної та місцевої влади. Чернишов переконаний, що лише масова вакцинація допоможе не допустити критичних станів у інфікованих коронавірусом. Саме тому в уряді закликали подбати про прискорення темпів COVID-щеплення.

Звертаюсь до представників громад — подбайте про прискорення темпів вакцинації, — зазначив він.

Чернишов додав, що кількість госпіталізацій і важких випадків через коронавірус дуже висока. Наголосив, що 94% пацієнтів, яких госпіталізували з коронавірусом за тиждень, були не вакциновані.

Нагадаємо, станом на 21 жовтня п’ять областей України перебувають у «червоній» зоні карантину. Сумська область перейде до «червоної» карантинної зони у суботу, 23 жовтня.

З 18 жовтня в «червону» зону потрапили чотири регіони — Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області. Першою у «червоній» зоні опинилася Херсонська область — там нові обмеження почали діяти ще з 15 жовтня.