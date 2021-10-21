Як отримати субсидію боржникам за комунпослуги. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Боржники за житлово-комунальні послуги в Україні можуть оформити житлову субсидію.

Закон передбачає, що житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати ЖКП, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Водночас таку субсидію можуть призначити у випадку наявності заборгованості. Це зроблять, якщо боржник уклав договір про реструктуризацію боргу. Про це 21 жовтня повідомило Міністерство соціальної політики України у Facebook.

Зазначається, що з питання укладення зазначеного договору споживачам необхідно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг. Якщо ж такий договір укладуть протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то субсидію призначать з початку сезону.

У Мінсоцполітики рекомендували боржникам, які самостійно не можуть сплатити комуналку, укласти договір реструктуризації й звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії.

Нагадаємо, з 7 жовтня в Україні усіх заявників на отримання соцдопомоги від держави тепер перевіряють через Єдиний реєстр боржників. А для отримання субсидії варто лише надіслати спеціальну заявку.