Подарок судьбы – «слуга» Ясько поделилась подробностями романа с Саакашвили

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Ракурс

Роман экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и нардепа от «Слуги народа» Елизаветы Ясько удивил общество. Пара объявила о своих отношениях по прибытии Саакашвили в Грузию.

Ясько поделилась подробностями романтических отношений с политиком. Нардеп призналась, что считает эти отношения подарком от жизни, который надо ценить. Об этом она рассказала в интервью Олеси Бацман.

На вопрос, когда Саакашвили официально развелся с Сандрой Рулофс, Ясько не ответила, объяснив, что это «их история», которую экс-супруги имеют право не афишировать. В то же время официальных сообщений о разводе Саакашвили с Сандрой Рулофс до сих пор нет.

Однако это не мешает «слуге» считать экс-президента Грузии свободным мужчиной. Старший на 23 года политик стал для нее «первой любовью такой глубины и истории».

Я не знакома с Сандрой лично, однако знакома со старшим сыном, с мамой Михаила … Сандру очень уважают в Грузии, это человек, который сделал много для своей страны. Я считаю, что очень благородно с его стороны поддерживать сейчас Саакашвили, — рассказала Ясько.



Себя и Михаила она назвала родственными душами, которым везде интересно вместе — как в политике, так и повседневной жизни. По словам Ясько, до публикации резонансного видео, в котором они с Саакашвили объявили о своем романе, именно она предпочла держать его в секрете.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Саакашвили вскоре может быть госпитализирован. Об этом заявила нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько, которая по прибытии Саакашвили в Грузию призналась в романтических отношениях с политиком.