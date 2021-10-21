В Винницкой области задержали агента ФСБ, фото: СБУ

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В Винницкой области контрразведка СБУ разоблачили и задержали агента российской ФСБ, который прошел обучение у террористов на временно оккупированной территории Донбасса.

Задержанный — гражданин Украины, который присоединился к боевикам так называемой «ЛНР» и прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Дикий», сообщает пресс-центр СБУ.

Впоследствии он, по заданию российских кураторов, перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст. 111 (государственная измена);

ч.1 ст. 258−3 (участие в террористической организации).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие, — отмечают в СБУ.

Пресс-служба Винницкой областной прокуратуры сообщает, что задержанный, по данным следствия, в течение 2014−2016 годов способствовал деятельности «ЛНР» и, будучи членом диверсионно-разведывательной группы боевиков, участвовал в преступной деятельности против украинских военных подразделений, а также сотрудничал с представителями ФСБ РФ, с целью получения сведений, которые могут нанести ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.