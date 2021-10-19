Син першого помічника президента Сергія Шефіра Микита. Скріншот з відео

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Ракурс

Син Сергія Шефіра за майже два роки роботи у Верховній Раді отримав понад півмільйона гривень.

Син першого помічника президента працює помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Кісєля. За два роки роботи ВРУ Микита Шефір заробив майже 600 тис. грн. Суми виплат бували різні, але переважно син помічника Зеленського отримував щомісяця 24 тис. грн. Також були періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info.

Коментувати свою зайнятість Микита Шефір журналістам відмовився. Розслідувачі також поцікавилися, чим він займається як помічник нардепа. Шефір-молодший у відповідь зазначив, що про його роботу краще розповість сам нардеп Кісєль.

Про депутата ВРУ Кісєля відомо те, що в липні 2020 року президент Володимир Зеленський продав його дружині Валентині землю та будинок у селі Іванковичі за майже 13,5 млн грн. Раніше президент заявляв, що хоче продати маєток саме Сергію Шефіру.

Нагадаємо, журналісти «Схем» з’ясували те, як у 2014 році компанії-боржники «Брокбізнесбанку» під час його ліквідації підписували із Володимиром Зеленським та Сергієм Шефіром угоди, намагаючись вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Зеленський та Шефір таким чином намагалися забрати з банку свої депозити в обхід визначеної законом черги.

Джерело: Bihus.Info