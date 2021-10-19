Новий керівник САП, закон про НАБУ і “нормальні” ціни на газ пообіцяв Зеленський

https://racurs.ua/ua/n161798-novogo-kerivnyka-sap-zakon-pro-nabu-i-normalni-ciny-na-gaz-poobicyav-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський обіцяє, що на цьому тижні комісія збереться, щоб обрати нового керівника САП. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ICTV.

Зеленський був здивований тим, що комісія не може зібратися для остаточного етапу конкурсу обрання прокурора Антикорупційної прокуратури.

Ми трохи попрацювали. Я думаю, що у найближчі дні ця комісія збереться і також у нас буде завершено конкурс. В цьому році ми нарешті отримаємо прокурора САП, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що обрання прокурора САП зафіксоване в заключному документі щодо підсумків візиту Зеленського до президента США.

Зеленський пообіцяв також ухвалення закону про НАБУ найближчими днями.

У нас зростає ВВП, бюджет. Локдауна я не хочу зовсім. І тому у людей вибір — вакцинація, — також заявив у розмові президент.

Він розповів, що єдиною альтернативою запровадженню локдауну є вакцинація.

Попри «складнощі» з початком опалювального сезону, в Україні він розпочнеться з достатніми запасами газу та «нормальними» цінами, вважає глава держави.

«Північний потік-2» він вважає «енергетичною небезпекою для Європи.

У нас є свій газ, і наше суспільство буде забезпечено. Але в сховищах його мало. Україна готує трансформацію енергобезпеки, — сказав Зеленський.

Він також вважає, що Німеччина, Франція і Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Україна зацікавлена у зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі.

Україна була б в ЄС ще вчора, якби рішення залежало тільки від президентів Євроради та Єврокомісії, — розповів Зеленський.

Раніше «Ракурс» повідомляв про реакцію президента на розслідування «Слідство.Інфо» про офшори. Зеленський сказав, що це «стара історія», бо всі телеканали мали компанії за кордоном, щоб політика не впливала на бізнес.