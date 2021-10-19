Нового прокурора САП, закон о НАБУ и нормальные цены на газ пообещал Зеленский

Нового руководителя САП, закон о НАБУ и нормальные цены на газ пообещал Зеленский

https://racurs.ua/n161798-novogo-prokurora-sap-zakon-o-nabu-i-normalnye-ceny-na-gaz-poobeschal-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский обещает, что на этой неделе комиссия соберется, чтобы выбрать нового руководителя САП. Об этом глава государства заявил в интервью ICTV.

Зеленский был удивлен тем, что комиссия не может собраться для окончательного этапа конкурса избрания прокурора Антикоррупционной прокуратуры.

Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и также у нас будет завершен конкурс. В этом году мы наконец получим прокурора САП, — сказал Зеленский.

Напомним, что вопрос избрания прокурора САП зафиксирован в заключительном документе по итогам визита Зеленского к президенту США.

Зеленский пообещал также принятие закона о НАБУ ближайшие дни.

У нас растет ВВП, бюджет. Локдауна я не хочу совсем. И поэтому у людей выбор — вакцинация, — также заявил в разговоре президент.

Он рассказал, что единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

Несмотря на сложности с началом отопительного сезона, в Украине он начнется с достаточными запасами газа и «нормальными» ценам, считает глава государства.

«Северный поток-2» он считает «энергетической опасностью для Европы».

У нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено. Но в хранилищах его мало. Украина готовит трансформацию энергобезопасности, — сказал Зеленский.

Он также считает, что Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Киев заинтересован во встрече с президентом России в любом формате.

Украина была бы в ЕС еще вчера, если бы решение зависело только от президентов Евросовета и Еврокомиссии, — рассказал Зеленский.

Ранее «Ракурс» сообщал о реакции президента на расследование «Слидство.Инфо» об офшорах. Зеленский сказал, что это «старая история», потому что все телеканалы «завели компании за рубежом», чтобы политика не влияла на бизнес.