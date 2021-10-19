Сын первого помощника президента Сергея Шефира Никита. Скриншот с видео

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Ракурс

Сын Сергея Шефира за почти два года работы в Верховной Раде получил более полумиллиона гривен.

Сын первого помощника президента работает помощником народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя. За два года работы ВРУ Никита Шефир заработал почти 600 тыс. грн. Суммы выплат бывали разные, но в основном сын помощника Зеленского получал ежемесячно 24 тыс. грн. Также были периодические прибавки в несколько десятков тысяч гривен. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info.

Комментировать свою занятость Никита Шефир журналистам отказался. Расследователи также поинтересовались, чем он занимается как помощник нардепа. Шефир-младший в ответ отметил, что о его работе лучше расскажет сам нардеп Кисель.

О депутате ВРУ Киселе известно то, что в июле 2020 года президент Владимир Зеленский продал его жене Валентине землю и дом в селе Иванковичи за почти 13,5 млн грн. Ранее президент заявлял, что хочет продать поместье именно Сергею Шефиру.

Напомним, журналисты «Схем» выяснили то, как в 2014 году компании-должники «Брокбизнесбанка» во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Зеленский и Шефир таким образом пытались забрать из банка свои депозиты в обход определенной законом очереди.

Источник: Bihus.Info