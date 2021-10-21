По «ковидной» процедуре покупали топливо, подарки и корм для собак. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/n161943-za-kovidnoy-proceduroy-pokupali-toplivo-podarki-i-korm-dlya-sobak-smi.html

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Процедура «ковидных» закупок действует уже полтора года и за это время было потрачено примерно 35 млрд грн.

Оказалось, что по этой процедуре не всегда покупали лекарства и медицинские средства. Часть денег потратили на товары, которые совсем не имеют отношения к борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в материале Bihus.info.

Журналисты установили, что отдельные структуры процедуру «ковидных» закупок использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания. В некоторых случаях за эти вещи существенно переплачивали.

Для примера в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тыс. грн за единицу, — отмечают расследователи.

Сообщается, что Госаудитслужба насчитала нарушений на 407 млн грн. Сумма штрафа при этом колеблется от 25,5 тыс. до 51 тыс. грн., а доказать переплату на «ковидных» торгах вообще почти невозможно. А санкции не соизмеримы с миллионными оборотами.

В июле 2021 года Верховная Рада попыталась исправить ситуацию и приняла закон, которым закупать за «ковидной» процедурой разрешили только лекарства и медоборудование, а остальные закупки вывели в «упрощенную процедуру». Однако журналисты убеждают, что эта процедура несовершенна.

Разрешили покупать кому-что. На самом деле звучит так. Любому, то есть условно какое-то государственное предприятие, которое сегодня имеет довольно много денег говорит — мне для борьбы там надо закупить автомобиль. Фактически оно обосновывает — мне надо автомобиль, какой-то там определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или там ремонт дороги, а почему бы и нет. Для борьбы с коронавирусом нам нужно отремонтировать дорогу, — заявил директор программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Иван Лахтионов.



Напомним, сын первого помощника президента Сергея Шефира уже два года работает помощником народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя. За это время Никита Шефир заработал почти 600 тыс. грн.

Источник: Bihus.info