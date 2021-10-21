Фейк про заборону вакцинуватися у пік пандемії розгромили в Раді

Фейк про вакцинацію. Фото: М.Радуцький

https://racurs.ua/ua/n161945-feyk-pro-zaboronu-vakcynuvatysya-u-pik-pandemiyi-rozgromyly-v-radi.html

Ракурс

Фейки про заборону вакцинуватися від коронавірусу почали розповсюджувати деякі медіа.

Сьогодні, 21 жовтня, низка проросійських телеграм-каналів та російські ЗМІ почали активну інформаційну атаку на вакцинальну кампанію в Україні. Медіа розповсюджували нібито результати дослідження Університету Джона Хопкінса. Наголошувалося, що під час піку епідемії не можна вакцинуватись, бо вакцина «значно збільшує кількість хворих». Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Telegram.

За його словами, в статті наводяться абсурдні факти — що «вакциновані люди несуть у ніздрях 251-кратне навантаження вірусів COVID-19 у порівнянні з тими, хто від щеплення відмовився». Або «навіть Pfizer визнав, що вакцина компанії на 300% збільшує ймовірність зараження коронавірусом».

Для того, щоб переконатися, що це нісенітниці, достатньо просто перевірити справжність цього дослідження. На сайті відомих авторитетних видань та науково-дослідницьких установ його немає. Воно розміщене на маловідомих «помийних» англомовних сайтах. А так звані експерти, наведені у тексті, скоріш за все, вигадані, — пише Радуцький.



Нардеп переконаний, що розповсюджена інформація є спланованим та технологічним інформаційним вкидом, а не просто дописом пересічного «антивакцинатора». Глава комітету закликав ЗМІ не публікувати цей фейк. А громадянам рекомендував перевіряти першоджерела нових публікацій про «дослідження».

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що за поширення неправдивої інформації про «шкідливість вакцин» потрібно блокувати користувачів соціальних мереж.