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Ракурс
Фейк про вакцинацію. Фото: М.Радуцький

Фейк про заборону вакцинуватися у пік пандемії розгромили в Раді

21 жов 2021, 14:02
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Фейки про заборону вакцинуватися від коронавірусу почали розповсюджувати деякі медіа.

Сьогодні, 21 жовтня, низка проросійських телеграм-каналів та російські ЗМІ почали активну інформаційну атаку на вакцинальну кампанію в Україні. Медіа розповсюджували нібито результати дослідження Університету Джона Хопкінса. Наголошувалося, що під час піку епідемії не можна вакцинуватись, бо вакцина «значно збільшує кількість хворих». Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Telegram.

За його словами, в статті наводяться абсурдні факти — що «вакциновані люди несуть у ніздрях 251-кратне навантаження вірусів COVID-19 у порівнянні з тими, хто від щеплення відмовився». Або «навіть Pfizer визнав, що вакцина компанії на 300% збільшує ймовірність зараження коронавірусом».

Для того, щоб переконатися, що це нісенітниці, достатньо просто перевірити справжність цього дослідження. На сайті відомих авторитетних видань та науково-дослідницьких установ його немає. Воно розміщене на маловідомих «помийних» англомовних сайтах. А так звані експерти, наведені у тексті, скоріш за все, вигадані, — пише Радуцький.


Нардеп переконаний, що розповсюджена інформація є спланованим та технологічним інформаційним вкидом, а не просто дописом пересічного «антивакцинатора». Глава комітету закликав ЗМІ не публікувати цей фейк. А громадянам рекомендував перевіряти першоджерела нових публікацій про «дослідження».

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що за поширення неправдивої інформації про «шкідливість вакцин» потрібно блокувати користувачів соціальних мереж.

Джерело: Ракурс


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