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Ракурс
Володимир Путін та Дмитро Пєсков, фото: InfoResist

Премія Європарламенту Навальному — як «підгоріло» у Кремлі

21 жов 2021, 14:11
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У Кремлі відмовляються з повагою ставитися до нещодавнього рішення Європарламенту про присудження премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова російському опозиціонеру, засновнику організації Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексію Навальному, якого влада після спроби отруєння у 2020 році кинула за ґрати.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, заявив про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє агентство ТАСС.

Подібне рішення Європарламенту, напевно, девальвує значення цих слів (свобода думки — ред.) істотно, — заявив Пєсков.

За словами речника Путіна, РФ поважає сам Європарламент, проте не може підтримати такі його дії.

Подібні рішення приймають ті люди, які конкретно в цьому епізоді і конкретно в історії з цим засудженим просто не мають достовірної інформації, — запевнив Пєсков.


Нагадаємо, у 2019 році премію імені Сахарова вручили екс-бранцю Кремля Олегу Сенцову.

Джерело: ТАСС


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