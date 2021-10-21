Володимир Путін та Дмитро Пєсков, фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n161946-premiya-ievroparlamentu-navalnomu-yak-pidgorilo-u-kremli.html

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У Кремлі відмовляються з повагою ставитися до нещодавнього рішення Європарламенту про присудження премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова російському опозиціонеру, засновнику організації Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексію Навальному, якого влада після спроби отруєння у 2020 році кинула за ґрати.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, заявив про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє агентство ТАСС.

Подібне рішення Європарламенту, напевно, девальвує значення цих слів (свобода думки — ред.) істотно, — заявив Пєсков.

За словами речника Путіна, РФ поважає сам Європарламент, проте не може підтримати такі його дії.

Подібні рішення приймають ті люди, які конкретно в цьому епізоді і конкретно в історії з цим засудженим просто не мають достовірної інформації, — запевнив Пєсков.



Нагадаємо, у 2019 році премію імені Сахарова вручили екс-бранцю Кремля Олегу Сенцову.

Джерело: ТАСС