«Червоний» Дніпро вишикувався у черги на маршрутки й за вакциною. Фото: Суспільне

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Ракурс

Карантин у Дніпрі посилили через стрімке поширення коронавірусу. Наразі в місті діє «червона» зона, яка значно збільшила кількість карантинних обмежень.

Жителі міста, які не вакцинувалися раніше, поспішають зробити щеплення. Біля пунктів вакцинації утворилися черги, повідомляє «Суспільне».

Вранці 21 жовтня біля Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 8 зібралося близько півсотні людей. Щоб зробити щеплення, люди мусять чекати кілька годин у черзі.

Медики уточнили, що кількість охочих вакцинуватися різко зросла з 18 жовтня, коли регіон опинився у «червоній» зоні карантину.

Якщо в середньому в нас до цього було 400−500 людей за день, то з понеділка — понад 1 тис. 19 жовтня щеплення отримали 1 тис. 400 осіб. Це значне навантаження на медичний персонал, — зазначили медики.

З переходом Дніпра в «червону» зону змінилися правила перевезення в громадському транспорті. Тепер водії не беруть пасажирів, які їдуть стоячи. Як результат — на зупинках вишиковуються величезні черги, повідомляє Vgorode.

Дніпряни скаржаться, що при цьому додатковий транспорт на маршрути не пустили. Десятки людей не можуть вчасно доїхати до роботи.

Після запитання містян, чому працює так мало маршруток, глава профспілки автоперевізників Михайло Тонконогий заявив про нестачу водіїв.

«Ракурс» повідомляв, що в Україні посилили карантин в транспорті. Подорожувати між містами на автобусі та на поїзді відтепер можна тільки з сертифікатом про вакцинацію чи негативними тестами на коронавірус. ПЛР-тест повинен бути зроблений за 72 години до поїздки всередині країни.

Джерело: «Суспільне», Vgorode