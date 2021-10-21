Covid-сертифікат чи тест - як діють нові правила проїзду в Україні, фото - РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n161952-covid-sertyfikat-chy-test-yak-diut-novi-pravyla-proyizdu-v-ukrayini-translyaciya.html

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З 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину.

Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на Covid-19.

«Свобода Live» перевіряє, як діють нові правила на практиці.

Нагадаємо, що з 21 жовтня через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оновлюються правила міжрегіональних перевезень.

Пасажирам під час поїздок у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки потрібно пред’являти COVID-сертифікати або негативний тест на коронавірус.

Міжобласні перевезення будуть дозволені лише тим пасажирам, які мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест.