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Ракурс
Covid-сертифікат чи тест - як діють нові правила проїзду в Україні, фото - РБК-Україна

Covid-сертифікат чи тест — як діють нові правила проїзду в Україні (ТРАНСЛЯЦІЯ)

21 жов 2021, 15:06
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З 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину.

Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на Covid-19.

«Свобода Live» перевіряє, як діють нові правила на практиці.

Нагадаємо, що з 21 жовтня через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оновлюються правила міжрегіональних перевезень.


Пасажирам під час поїздок у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки потрібно пред’являти COVID-сертифікати або негативний тест на коронавірус.

Міжобласні перевезення будуть дозволені лише тим пасажирам, які мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест.

Джерело: Ракурс


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