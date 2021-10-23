Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Месси подарил Папе Римскому футболку ПСЖ. Фото: globallookpress.com

Месси подарил Папе Римскому футболку с автографом (ВИДЕО)

23 окт 2021, 11:19
999

Папа Римский Франциск получил футболку французского клуба «Пари Сен-Жермен» от аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Форвард сборной Аргентины оставил на футболке собственный автограф и надпись «Cбольшой любовью». Подарок понтифику вручил премьер-министр Франции Жан Кастекс, приехавший в Ватикан с официальным визитом. Об этом сообщает издание Telam.

Папа Римский обрадовался подарку и подчеркнул, что Месси всегда может положиться на него.

Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, присланную тобой, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался, — обратился он к футболисту.

Напомним, во время еженедельной аудиенции Папы Римского в Ватикане случился курьез. Во время мероприятия, когда один из священников читал молитву, 10-летний мальчик подошел к понтифику и стал показывать на его головной убор.


Понтифик не понял, что происходит и начал с ним играть, но оказалось, что ребенок хотел выпросить у Папы пилеолус — его головной убор. В итоге маленькому прихожанину дали такую же шапочку.

Источник: Telam

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров