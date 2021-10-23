Месси подарил Папе Римскому футболку ПСЖ. Фото: globallookpress.com

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Ракурс

Папа Римский Франциск получил футболку французского клуба «Пари Сен-Жермен» от аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Форвард сборной Аргентины оставил на футболке собственный автограф и надпись «Cбольшой любовью». Подарок понтифику вручил премьер-министр Франции Жан Кастекс, приехавший в Ватикан с официальным визитом. Об этом сообщает издание Telam.

Папа Римский обрадовался подарку и подчеркнул, что Месси всегда может положиться на него.

Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, присланную тобой, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался, — обратился он к футболисту.

Напомним, во время еженедельной аудиенции Папы Римского в Ватикане случился курьез. Во время мероприятия, когда один из священников читал молитву, 10-летний мальчик подошел к понтифику и стал показывать на его головной убор.

Понтифик не понял, что происходит и начал с ним играть, но оказалось, что ребенок хотел выпросить у Папы пилеолус — его головной убор. В итоге маленькому прихожанину дали такую же шапочку.

Источник: Telam