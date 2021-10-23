Порывы ветра. Фото: tunnel.ru

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Ракурс

Ухудшение погоды ожидается 23 октября в западных областях Украины.

В регионах сохранится ветреная погода с порывами ветра до 15−20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, «желтый». Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства и к нарушению, а на отдельных участках дорог и прекращению движения автотранспорта. Об этом сообщает Gismeteo.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во время непогоды рекомендуется держаться подальше от временных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов. Также опасно во время такой погоды находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ.

Если в сильный ветер застал вас на улице, то постарайтесь защитить глаза и дыхательные пути от пыли.

Напомним, погода в Украине 23 октября будет испытывать влияние мощного циклона, центр которого сейчас расположен над Финляндией. Это холодный воздух достигнет Украины, что приведет к заметному снижению температуры.