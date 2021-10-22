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В Украине ожидается похолодание, фото: «Ракурс»

Заметное снижение температуры — погода в Украине на 23 октября (КАРТА)

22 окт 2021, 22:33
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Погода в Украине 23 октября будет испытывать влияние мощного циклона, центр которого сейчас находится над Финляндией. Этот циклон затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

23 октября этот холодный воздух достигнет Украины, что приведет к заметному снижению температуры, сообщает Gismeteo.

В восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях временами возможен небольшой дождь, в Карпатах — временами небольшой мокрый снег, на остальной территории — без осадков.

Температура воздуха в Европе в 15:00 23 октября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 23 октября будут ясной без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +5…+7°, днем — поднимутся до +12…+14°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 23 октября, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет с переменной облачностью без осадков. Ночью температура воздуха составит +3…+5°, днем — +10…+12°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 23 октября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет с переменной облачностью и небольшими дождями днем и ночью. Термометры ночью опустятся до +10…+12°, днем — поднимутся до +15…+17°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 23 октября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет с небольшим дождем днем и ночью. Ожидается температура воздуха +6…+8° ночью и +13…+15° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 23 октября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 23 октября будут довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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