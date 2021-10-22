Неофициальный праздник химиков приходится на 23 октября, фото:

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23 октября в мире отмечают неофициальный праздник химиков — День моля.

Моль — это количество вещества, в котором содержится количество частиц (молекул, атомов, ионов), равное постоянной Авогадро (6,02×10 23 ). Этот праздник отмечают не весь день, а только в промежутке между 6.02 утра и 6.02 вечера 23 октября (6:02 10/23 в американской нотации времени и даты).

Также на 23 октября приходится Международный день снежного барса (ирбиса). Этот праздник был учрежден на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в 2013 году.

Этих животных осталось очень мало — в мире есть всего около 4−6,5 тыс. снежных барсов. Причиной сокращения популяции животных является браконьерство, охота и изменение климата. Поэтому главной целью Международного дня снежного барса является привлечение внимания общественности к важности сохранения уникальных видов животных нашей планеты.

Кроме того, 23 октября — годовщина второй части первого заседания Генассамблеи ООН, которое состоялось в 1946 году в Нью-Йорке (США). Первая часть заседания открылась 10 января в Лондоне (Великобритания), на ней делегации из 51 страны выбрали Генерального секретаря ООН (Трюгве Ли из Норвегии) и руководящий орган Ассамблеи — Генеральный комитет.

Православная церковь 23 октября чтит память мученика Евлампия и его сестры Евлампии, которые в начале IV в. стали жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Максимилиана.

В народе считали, что на этот период приходятся последние в году дни кучевых облаков. Также уже мог формироваться ледостав на крупных реках.

Народные приметы: