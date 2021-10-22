Почему у людей уменьшился мозг, установили ученые

У людей за последние 3 тыс. лет уменьшился размер мозга

https://racurs.ua/n162022-pochemu-u-ludey-umenshilsya-mozg-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Мозг у людей, по последним оценкам, 3 тыс. лет назад заметно уменьшился в размерах.

Чтобы раскрыть эту тайну, ученые сравнили исторические закономерности эволюции человеческого мозга с тем, что известно о сообщества муравьев, известных своими социальными связями. Было установлено, что уменьшение мозга происходило параллельно с расширением коллективного интеллекта в человеческом обществе, сообщает издание Phys.org.

Большинство людей знает, что у людей очень большой мозг — значительно больше, чем предполагается размером нашего тела. В нашей глубокой эволюционной истории размер человеческого мозга резко увеличивался, — отмечают ученые. — Уменьшение размера человеческого мозга 3 тыс. лет назад было неожиданным.

Изучение математических моделей и моделей размеров, структуры и использования энергии мозга рабочих муравьев разных видов этих животных, показало, что познание и разделение труда на групповом уровне могут провоцировать адаптивное варьирование размера мозга.

Это означает, что в пределах социальной группы, где знания делятся или отдельные специалисты решают определенные задачи, мозг может адаптироваться, чтобы стать более эффективным, например, уменьшиться в размерах.

Мозг потребляет много энергии, а меньший мозг потребляет меньше энергии. Экстернализация знаний в человеческих обществах, требуящая меньше энергии для хранения большого количества информации, возможно, способствовала уменьшению размера мозга, — отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что муравьи имеют общие с людьми важные аспекты социальной жизни, такие как групповое принятие решений и распределение труда, а также производство собственной пищи (сельское хозяйство), что предоставляет исследователям широкий объем информации о факторах, которые могут повлиять и на изменение размера человеческого мозга.

Мы предполагаем, что это уменьшение (размера мозга — ред.) было вызвано ростом зависимости от коллективного разума — идеи о том, что группа людей является умнее наиболее умного человека в группе, часто называемой «мудростью толпы», — резюмируют исследователи.

Источник: Phys.org