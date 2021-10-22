Чому у людей зменшився мозок, встановили учені

У людей за останні 3 тис. років зменшився розмір мозку

https://racurs.ua/ua/n162022-chomu-u-ludey-zmenshyvsya-mozok-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Мозок у людей, за останніми оцінками, 3 тис. років тому помітно зменшився у розмірах.

Щоб розкрити цю таємницю, учені порівняли історичні закономірності еволюції людського мозку з тим, що відомо про спільноти мурах, відомих своїми соціальними зв’язками. Було встановлено, що зменшення мозку відбувалося паралельно із розширенням колективного інтелекту в людському суспільстві, повідомляє видання Phys.org.

Більшість людей знає, що у людей надзвичайно великий мозок — значно більший, ніж передбачається розміром нашого тіла. У нашій глибокій еволюційній історії розмір людського мозку різко збільшувався, — зазначають учені. — Зменшення розміру людського мозку 3 тис. років тому було несподіваним.

Вивчення математичних моделей та моделей розмірів, структури та використання енергії мозку робочих мурах різних видів цих тварин, показало, що пізнання та розподіл праці на груповому рівні можуть провокувати адаптивне варіювання розміру мозку.

Це означає, що в межах соціальної групи, де знання поділяються або окремі спеціалісти вирішують певні завдання, мозок може адаптуватися, щоб стати більш ефективним, наприклад, зменшитися в розмірах.

Мозок споживає багато енергії, а менший мозок споживає менше енергії. Екстерналізація знань в людських суспільствах, що вимагає менше енергії для зберігання великої кількості інформації, можливо, сприяла зменшенню розміру мозку, — зазначають дослідники.

Учені наголошують, що мурахи мають спільні з людьми важливі аспекти соціального життя, такі як групове прийняття рішень і розподіл праці, а також виробництво власної їжі (сільське господарство), що надає дослідникам широкий обсяг інформації про фактори, які можуть вплинути і на зміну розміру людського мозку.

Ми припускаємо, що це зменшення (розміру мозку — ред.) було викликане зростанням залежності від колективного розуму — ідеї про те, що група людей є розумнішою найбільш розумної людини в групі, часто звану «мудрістю натовпу», — резюмують дослідники.

Джерело: Phys.org