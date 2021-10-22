Смертность от коронавируса за сутки превысила 1 тыс. человек, фото: Минздрав

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Ракурс

Смертность от коронавируса в Украине во время пика эпидемии может превысить тысячу человек в сутки.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом сегодня, 22 октября, во время брифинга по результатам заседания ведомства.

По словам Данилова, Украина сейчас только входит в пик эпидемии. Он отметил, что умирают от коронавирусной болезни COVID-19 люди, которые не прошли вакцинацию.

Большая проблема на сегодняшний день, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. После этого мы сегодня имеем рекорд по людям, которые умерли от ковида. Это очень страшная ситуация, — заявил он.

По его словам, если Украина не выйдет на показатель 350−400 тыс. вакцинированных в сутки, «у нас будет очень-очень большая проблема».

Данилов отметил, что сегодня в Украине в достаточном количестве есть качественные вакцины и созданы все условия для получения прививок.

Также он отметил, что во время заседания СНБО министру здравоохранения Виктору Ляшко было поручено в сжатые сроки обеспечить выполнение программы по вакцинации.

Ляшко обеспечить выполнение программы по вакцинации, которая была принята ранее. Президент ставил задачу, чтобы она была выполнена максимально в сжатые сроки, до нового года остается 70 дней, — отметил Данилов.

Напомним, испанские ученые исследовали влияние погоды на распространение коронавируса.