Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161977-23-tys-bolnyh-i-rekord-smertnosti-pugauschaya-covid-statistika-infografika.html

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Коронавирус в Украине приближается к пику. За прошедшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 23 тыс. 785 граждан. В больницы попали 5 тыс. 141 инфицированных.

Умерли от болезни 614 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 тыс. 647), Днепропетровской (1 тыс. 641), Одесской (1 тыс. 484), Запорожской (1 тыс. 391) областях и городе Киев (1 тыс. 323). Всего более тысячи новых случаев зафиксировано в 13 регионах.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 269 тыс. 666 человек. Одну дозу получили 184 тыс. 107 человека, полностью иммунизированы — 85 тыс. 559 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина. От водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.