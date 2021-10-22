Корона. Фото: istock

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Коронавірус в Україні наближається до піка. За минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 23 тис. 785 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 141 інфікований.

Померли від хвороби 614 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 тис. 647), Дніпропетровській (1 тис. 641), Одеській (1 тис. 484), Запорізькій (1 тис. 391) областях і місті Київ (1 тис. 323). Загалом понад тисяча нових випадків зафіксована в 13 регіонах.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 269 тис. 666 людей. Одну дозу отримали 184 тис. 107 людини, повністю імунізовані — 85 тис. 559 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду в міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені в «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину. Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на COVID-19.