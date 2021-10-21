Невакцинованим у транспорті не місце - перевізники підсумували перший день бану

https://racurs.ua/ua/n161971-nevakcynovanym-u-transporti-ne-misce-pereviznyky-pidsumuvaly-pershyy-den-banu.html

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Нові правила карантину у транспорті з 21 жовтня додали клопотів невакцинованим пасажирам.

Як виявилося, через відсутність необхідних карантинних документів 40% автоперевізників не вийшли на міжобласні маршрути, повідомила компанія «Укрпас».

Перевізники не зрозуміли правил контролю і бояться, що поліція буде штрафувати водіїв.

Наприклад, у четвер на автобусні рейси, які відправляються з Центрального автовокзалу Києва (поблизу залізничного вокзалу), не вийшли 40% перевізників.

Сьогодні скасували рейси до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам’янець-Подільського, Умані, Одеси і Білгород-Дністровського.

В компанії вважають, що на тлі запровадження нових карантинних вимог перевізники повертаються до «тіньових» перевезень.

На автовокзалі запрацював пункт тестування, згодом тут готові запустити й пункт вакцинації.

Тим часом в «Укрзалізниці» задоволені першим днем дії нових правил. Тут в четвер, 21 жовтня, встигли вакцинувати понад півтисяч людей.

Пункти вакцинації залізничники розгорнули на вокзалах у містах-мільйонниках, у Києві він діє цілодобово.

Також на 10 вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19. У них за день виявили сім позитивних тестів, всього ж 18 пасажирів з квиткам не допустили до поїздки через відсутність необхідних документів.

Найбільше порушників нового правила було на рейсі з Ужгорода до Харкова (п'ятеро) і з Києва до Харкова (6 пасажирів).

Двічі до поїздів викликалися представники Нацполіції.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину. Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на коронавірус.