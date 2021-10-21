Поліція не випускає маршрутки з автовокзалів Києва без ковід-сертифікатів. Фото: Телеканал Київ

https://racurs.ua/ua/n161960-policiya-ne-vypuskaie-marshrutky-z-avtovokzaliv-kyieva-bez-kovid-sertyfikativ-foto.html

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У Києві на автовокзалі поліція перевіряє наявність сертифікатів про вакцинацію або ПЛР-тестів у пасажирів автобусів далекого сполучення.

Перед виїздом із території автовокзалу утворилася черга з близько 20 автобусів. Про це пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що в кожної п’ятої людини нема потрібних документів. Машини, в яких їдуть пасажири без потрібних документів, не пускають, поки порушники карантину не вийдуть із салону автотранспорту.

Виїзд із території станції заблокували співробітники полку спецпризначення поліції Києва.

Представник компанії-оператора Центрального автовокзалу Максим Скляренко повідомив, що автовокзал 21 жовтня втратив 40% рейсів. Перевізники відмовилися виходити на маршрути.

Тим часом майже 80% автобусів міжобласного сполучення не виїхали з Тернополя через нові карантинні обмеження. На рейс не вийшли автобуси до Рівного, Львова, Хмельницького та Києва.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину. Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на коронавірус.

Джерело: OBOZREVATEL