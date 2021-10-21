Полиция не выпускает маршрутки с автовокзалов Киева без ковид-сертификатов

https://racurs.ua/n161960-policiya-ne-vypuskaet-marshrutki-s-avtovokzalov-kieva-bez-kovid-sertifikatov.html

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В Киеве на автовокзале полиция проверяет наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров автобусов дальнего следования.

Перед выездом с территории автовокзала образовалась очередь из около 20 автобусов. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что у каждого пятого человека нет нужных документов. Машины, в которых едут пассажиры без необходимых документов, не пускают, пока нарушители карантина не выйдут из салона автотранспорта.

Выезд с территории станции заблокировали сотрудники полка спецназначения полиции Киева.

Представитель компании-оператора Центрального автовокзала Максим Скляренко сообщил, что автовокзал 21 октября потерял 40% рейсов. Перевозчики отказались выходить на маршруты.

Тем временем почти 80% автобусов межобластного сообщения не выехали из Тернополя из-за новых карантинных ограничений. На рейс не вышли автобусы, которые должны были ехать в Ровно, Львов, Хмельницкий и Киев.

Напомним, с 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина. У водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Источник: OBOZREVATEL