Стало известно турнирное положение в группах после третьего тура ЛЧ. Фото: Укринформ

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Ракурс

Результаты 3 тура Лиги чемпионов стали известны после матчей вторника и среды.

Без сенсаций не обошлось. В группе, А ПСЖ в драматическом поединке победил РБ «Лейпциг» из Германии — дублем отметился Лео Месси. А «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Брюгге». Шансы на выход из группы имеют британцы и французы.

Итальянский «Милан» в группе В почти потерял надежду на еврокубковую весну, потому что проиграл «Порту» на выезде. «Ливерпуль» в безумном матче переиграл «Атлетико» и возглавил группу. На втором месте команда из Мадрида.

В группе С амстердамский «Аякс» удивил Европу, сумев забить четыре гола в ворота «Боруссии» из Дортмунда. Турецкий «Бешикташ» дома уступил «Спортингу». Команда из Амстердама уверенно лидирует в своей группе.

Лидером группы D остается «Шериф», несмотря на поражение миланскому «Интеру». Донецкий «Шахтер» дома позорно уступил мадридскому «Реалу» со счетом 5:0 и остался на дне турнирной таблицы.

Киевское «Динамо» на выезде уступило «Барселоне», а «Бавария» уверенно победила «Бенфику» украинца Яремчука. Мюнхенцы лидируют в группе Е, а «Барселона» и «Бенфика» еще поборются за вторую позицию.

Матч в группе F порадовал драматической игрой «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта», в котором англичане праздновали волевую победу — 3:2. Решающий гол забил Криштиану Роналду. Испанский «Вильярреал» победил «Янг-Бойз» со счетом 1:4. МЮ имеет шесть очков в активе, а испанцы и швейцарцы по 4 очка.

В группе G «Лиль» и «Севилья» не определили победителя, а «Зальцбург» победил «Вольсбург». Команды из Австрии и Испании являются лидерами группы.

Не было зафиксировано сенсаций в группе H. Лондонский «Челси» дома разобрался с «Мальме», а «Ювентус» минимально переиграл «Зенит». Лидирует в группе клуб из Турина, а действующий победитель Лиги чемпионов на втором месте.

Напомним, матч Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной» завершился победой «гранатовых». На «Камп-Ноу» футбольный поединок завершился со счетом 1−0.