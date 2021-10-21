Стало відоме турнірне становище в групах після третього туру ЛЧ. Фото: Укрінформ

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Результати 3 туру Ліги чемпіонів стали відомі після матчів вівторка та середи.

Без сенсацій не обійшлося. В групі, А ПСЖ у драматичному поєдинку переміг РБ «Лейпциг» з Німеччини — дублем відзначився Лео Мессі. А «Манчестер Сіті» в гостях розгромив «Брюгге». Шанси на вихід з групи мають британці та французи.

Італійський «Мілан» в групі В майже втратив надію на єврокубкову весну, бо програв «Порту» на виїзді. «Ліверпуль» у шаленому матчі переграв «Атлетіко» й очолив групу. На другому місці команда з Мадриду.

В групі С амстердамський «Аякс» здивував Європу, зумівши забити чотири голи у ворота «Боруссії» з Дортмунда. Турецький «Бешикташ» вдома поступився «Спортингу». Команда з Амстердаму упевнено лідирує в своїй групі.

Лідером групи D залишається «Шериф», попри поразку міланському «Інтеру». Донецький «Шахтар» вдома ганебно поступився мадридському «Реалу» з рахунком 5:0 й залишився на дні турнірної таблиці.

Київське «Динамо» на виїзді поступилося «Барселоні», а «Баварія» упевнено перемогла «Бенфіку» українця Яремчука. Мюнхенці лідирують у групі Е, а «Барселона» та «Бенфіка» ще позмагаються за другу позицію.

Матч у групі F порадував драматичною грою «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта», в якому англійці святкували вольову перемогу — 3:2. Вирішальний гол забив Кріштіану Роналду. Іспанський «Вільярреал» переміг «Янг-Бойз» з рахунком 1:4. МЮ має шість очків в активі, а іспанці та швейцарці по 4 очки.

У групі G «Ліль» та «Севілья» не визначили переможця, а «Зальцбург» переміг «Вольсбург». Команди з Австрії та Іспанії є лідерами групи.

Не було зафіксовано сенсацій у групі H. Лондонський «Челсі» вдома розібрався з «Мальме», а «Ювентус» мінімально переграв «Зеніт». Лідирує в групі клуб із Турина, а чинний переможець Ліги чемпіонів на другому місці.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та каталонською «Барселоною» завершився перемогою «гранатових». На «Камп-Ноу» футбольний поєдинок завершився з рахунком 1−0.