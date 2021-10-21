Наркоторговці в Мексиці вербували дітей через чати онлайн-ігор. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n161958-narkotorgovci-v-meksyci-verbuvaly-ditey-cherez-chaty-onlayn-igor.html

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У Мексиці наркоторговці вербували дітей через чати в онлайн-іграх. Вони обіцяли неповнолітнім за «легку роботу» близько 800 дол., а потім обманювали та викрадали.

Уряд оголосив про порятунок трьох дітей, яких тримали в полоні протягом двох місяців. Злочинці контактували з підлітками в соціальних мережах і відеоіграх, щоб завербувати в свої організації, а потім викрасти. Про це пише Bloomberg.

Виявилося, що з дітьми від 11 до 14 років зв’язалися через мобільну онлайн-гру Free Fire. Їм пропонували попрацювати на банду, обіцяючи великі гроші.

Рекрутери злочинних організацій прикидаються новачками в відеогрі та пишуть в чаті прохання про допомогу навчитися азам гри. Після встановлення контакту зі своєю жертвою і декількох годин гри вони пропонували «вигідну» роботу.

Неповнолітньому розповіли план: його відвезуть в місто, щоб він стояв на горі та прослуховував поліцейські частоти. Дитині обіцяли 16 тис. песо за два тижні роботи.

Один з неповнолітніх, який погодився допомогти злочинцям, запросив із собою двох друзів. В результаті дітей обманом намагалися вивезти, але поліція встигла їх врятувати.

Також у влади Мексики є інформація про те, що злочинці використовують не тільки гру Free Fire, але і чати в іграх серії Call of Duty і Gears of War, а також в Grand Theft Auto V.

Джерело: Bloomberg