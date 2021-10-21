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https://racurs.ua/ua/n161956-novyy-variant-delta-shtamu-koronavirusu-vyyavyly-v-rosiyi.html

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Нову варіацію штаму коронавірусної хвороби COVID-19 «Дельта» виявили в Російській Федерації.

Цей варіант коронавірусної хвороби отримав назву AY.4.2. Новий різновид є лише одним з багатьох відгалужень штаму «Дельта». Поки складно сказати, наскільки даний штам більш заразний за попередні версії інфекції. Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНІІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов, повідомляє «Інтерфакс».

Це потенційно лише трохи більш заразний штам, — зазначив він.

Також Хафізов припустив, що новий різновид штаму може широко поширитися по всьому світу й витіснити стару версію «Дельти». За його словами, цей вид на 10% заразніший за індійський штам. Він додав, що зміни в AY.4.2 2 пов’язані саме з заразністю інфекції, а не з тяжкістю хвороби.

Нагадаємо, про поширення більш заразного варіанту COVID-19, ніж штам «Дельта», його різновиду.4.2, на цьому тижні заявили вчені з Великої Британії. Зазначалося, що на нову варіацію припадає близько 10% всіх випадків зараження в країні. Вчені вважають, що поширення нової форми може бути просто «випадковою демографічною подією».

Попри вищу заразність AY.4.2, спалах захворюваності у Великій Британії пов’язаний із тим, що жителі нехтують заходами профілактики, а не з появою нової варіації вірусу. Фахівці не виключають, що AY.4.2 навряд сприятиме поширенню коронавірусу настільки ж сильно, як це зробили раніше «британський» і «індійський» штами.

Джерело: «Інтерфакс»