Фото: ВВС

https://racurs.ua/n161956-novyy-variant-delta-shtamma-koronavirusa-obnarujili-v-rossii.html

Ракурс

Новую вариацию штамма коронавирусной болезни COVID-19 «Дельта» обнаружили в Российской Федерации.

Этот вариант коронавирусной болезни получил название AY.4.2. Новый вид является лишь одним из многих ответвлений штамма «Дельта». Пока сложно сказать, насколько данный штамм более заразен за предыдущие версии инфекции. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает «Интерфакс».

Это потенциально лишь чуть более заразный штамм, — отметил он.

Также Хафизов предположил, что новая разновидность штамма может широко распространиться по всему миру и вытеснить старую версию «Дельты». По его словам, этот вид на 10% заразнее индийского штамма. Он добавил, что изменения в AY.4.2 2 связаны именно с заразностью инфекции, а не с тяжестью болезни.

Напомним, о распространении более заразного варианта COVID-19, чем штамм «Дельта», его разновидности.4.2, на этой неделе заявили ученые из Великобритании. Отмечалось, что на новую вариацию приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Ученые считают, что распространение новой формы может быть просто «случайным демографическим событием».

Несмотря на высшую заразность AY.4.2, вспышка заболеваемости в Великобритании связан с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением новой вариации вируса. Специалисты не исключают, что AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению коронавируса столь же сильно, как это сделали ранее «британский» и «индийский» штаммы.

Источник: «Интерфакс»