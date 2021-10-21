Во время заседания конкурсной комиссии, скриншот видео

https://racurs.ua/n161955-ofis-prezidenta-lobbiruet-v-ksu-kandidatov-blujdauschih-v-treh-sosnah-video.html

Ракурс

Отбор будущих судей Конституционного суда Украины (КСУ) превратился в фарс, а кандидаты во время общения с комиссией продемонстрировали свою вопиющую профнепригодность.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил об этом в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Шабунин отмечает, что в мире, как правило, в Конституционный суд попадают лучшие юристы нации.

А у нас Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов (которые, казалось бы, всякого видели), — считает антикоррупционер.

Так, Шабунин опубликовал видео, являющееся компиляцией эпизодов комиссии, которые, по его мнению, демнстрируют непрофессионализм кандидатов:

проректор КНУ имени Тараса Шевченко Николай Погорецкий, которого связывают с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым, не может ответить на вопросы для студентов юридических вузов;

следующая претендентка претендент на занятие должности судьи КСУ не знает значения латинского выражения «Dura lex sed lex» («Закон суров, но он закон»), который студенты-юристы изучают на первом курсе.

Кстати, и сама комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму, — добавил Шабунин.

Шабунин подчеркивает, что указанные лица в разы занятие должности судьи КСУ, работать в этом органе девять лет.

То есть вместо решить проблему с Конституционным судом — команда президента делает ее значительно-значительно хуже, — подчеркнул он.

Напомним, что президент назначает треть состава КСУ — шесть судей. Судей Владимира Мойсика, Василия Лемака, Виктора Колисника и Сергея Головатого назначил предыдущий президент Петр Порошенко.

Еще двое — Александр Тупицкий и Александр Касминин — были назначены Виктором Януковичем.