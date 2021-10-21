Під час засідання конкурсної комісії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161955-ofis-prezydenta-lobiuie-v-ksu-kandydativ-yaki-blukaut-u-troh-sosnah-video.html

Ракурс

Відбір майбутніх суддів конституційного суду України (КСУ) перетворився на фарс, а кандидати під час спілкування з комісією продемонстрували свою кричущу профнепридатність.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про це у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Шабунін наголошує, що у світі, зазвичай, що до Конституційного суду потрапляють найкращі юристи нації.

А в нас Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів (які, здавалося б, всякого бачили), — вважає антикорупціонер.

Так, Шабунін опублікував відео, котре є компіляцією епізодів комісії, які, на його думку, демонструє непрофесіоналізм кандидатів:

проректор КНУ імені Тараса Шевченка Микола Погорецький, якого пов’язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим, не може відповісти на питання для студентів юридичних вишів;

наступна претендентка претендент на обіймання посади судді КСУ не знає значення латинського виразу «Dura lex sed lex» («Закон суворий, але він закон»), який студенти-юристи вивчають на першому курсі.

До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму, — додав Шабунін.

Шабунін наголошує, що вказані особи в рази обіймання посади судді КСУ, працюватимуть у цьому органі дев’ять років.

Тобто замість вирішити проблему з Конституційним судом — команда президента робить її значно-значно гіршою, — наголосив він.

Нагадаємо, що президент призначає третину складу КСУ — шістьох суддів. Суддів Володимира Мойсика, Василя Лемака, Віктора Колісника та Сергія Головатого призначив попередній президент Петро Порошенко.

Ще двоє - Олександр Тупицький і Олександр Касмінін — були призначені Віктором Януковичем.