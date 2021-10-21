Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n161954-pogoda-pered-vyhidnymy-poraduie-osinnim-teplom-karta.html

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Погода в Україні 22 жовтня, в п’ятницю, буде сухою та теплою. Опадів синоптики не прогнозують, лише на Закарпатті та Львівщині пройде невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 5−11 м/с, пориви до 15 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде теплою та без опадів. Вночі температура повітря буде 9−10°, вдень підніметься до 16° тепла.

Погода у Львові прогнозується з невеликим дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−7°, вдень піднімуться до 12−14°.

Погода в Харкові очікується сонячна та без опадів. Вночі температура буде 7−9°, вдень — 16−18°.

Погода в Одесі також буде по-осінньому теплою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−10°, вдень піднімуться до 17°.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 жовтня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo