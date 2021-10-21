Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n161954-pogoda-pered-vyhodnymi-poraduet-osennim-teplom-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 октября, в пятницу, будет сухой и теплой. Осадков синоптики не прогнозируют, только на Закарпатье и Львовщине пройдет небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный, 5−11 м/с, порывы до 15 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет теплой и без осадков. Ночью температура воздуха будет 9−10°, днем ​​поднимется до 16° тепла.

Погода во Львове прогнозируется с небольшим дождем. Столбики термометров ночью покажут 6−7°, днем ​​поднимутся до 12−14°.

Погода в Харькове ожидается солнечная и без осадков. Ночью температура будет 7−9°, днем ​​- 16−18°.

Погода в Одессе также будет по-осеннему теплой. Столбики термометров ночью покажут 9−10°, днем ​​поднимутся до 17°.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 октября будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo