Наркоторговцы в Мексике вербовали детей через чаты онлайн-игр. Фото: regnum.ru

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Ракурс

В Мексике наркоторговцы вербовали детей через чаты в онлайн-играх. Они обещали несовершеннолетним за «непыльную работу» около 800 долл., а затем обманывали и похищали.

Правительство объявило о спасении трёх детей, которых держали в плену на протяжении двух месяцев. Преступники контактировали с подростками в социальных сетях и видеоиграх, чтобы завербовать в свои организации, а затем похитить. Об этом пишет Bloomberg.

Оказалось, что с детьми от 11 до 14 лет связались через мобильную онлайн-игру Free Fire. Им предлагали поработать на банду, обещая большие деньги.

Рекрутеры преступных организаций притворяются новичками в видеоигре и пишут в чате просьбу о помощи научиться азам игры. После установления контакта со своей жертвой и нескольких часов игры они предлагали «выгодную» работу.

Несовершеннолетнему рассказывали план: его отвезут в город, чтобы он стоял на горе и прослушивал полицейские частоты. Ребенку обещали 16 тыс. песо за две недели работы.

Один из несовершеннолетних, который согласился помочь преступникам, пригласил с собой двух друзей. В результате детей обманом пытались вывезти, но полиция успела их спасти.

Также у властей Мексики есть информация о том, что преступники используют не только игру Free Fire, но и чаты в играх серии Call of Duty и Gears of War, а также в Grand Theft Auto V.

Источник: Bloomberg