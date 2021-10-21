Невакцинированным в транспорте не место - перевозчики подытожили первый день бана

https://racurs.ua/n161971-nevakcinirovannym-v-transporte-ne-mesto-perevozchiki-podytojili-pervyy-den-bana.html

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Новые правила карантина в транспорте с 21 октября добавили хлопот невакцинированным пассажирам.

Как оказалось, из-за отсутствия необходимых карантинных документов 40% автоперевозчиков не вышли на межобластные маршруты, сообщила компания «Укрпасс».

Перевозчики не поняли правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей.

Например, в четверг на автобусные рейсы, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева (возле железнодорожного вокзала), не вышли 40% перевозчиков.

Сегодня отменили рейсы в Кривой Рог, Николаевки, Ровно, Харькова, Каменец-Подольского, Умани, Одессы и Белгород-Днестровского.

В компании считают, что на фоне введения новых карантинных требований перевозчики возвращаются к «теневым» перевозкам.

На автовокзале заработал пункт тестирования, впоследствии здесь готовы запустить и пункт вакцинации.

Между тем в «Укрзализныце» довольны первым днем ​​действия новых правил. Здесь в четверг, 21 октября, успели вакцинировать более полутысячи человек.

Пункты вакцинации железнодорожники развернули на вокзалах в городах-миллионниках, в Киеве он действует круглосуточно.

Также на 10 вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19. В них за день сделали семь положительных тестов, всего же 18 пассажиров с билетам не допустили к поездке из-за отсутствия необходимых документов.

Больше всего нарушителей нового правила было на рейсе из Ужгорода в Харьков (пятеро) и с Киева в Харьков (6 пассажиров).

Дважды к поездам вызывались представители Нацполиции.

Напомним, с 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина. У водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.