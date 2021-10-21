В Гонконге раскупили билеты на автобусный маршрут для желающих выспаться, фото - АР

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Пятичасовой автобусный маршрут для тех, кто хочет выспаться запустили в Гонконге. Билеты на первый Sleeping Bus Tour распродали. Маршрут компании Ulu Travel вдохновлён пассажирами, устающими на работе и засыпающими в общественном транспорте.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя компании.

Во время мозгового штурма над новыми идеями автобусных туров я увидел пост моего друга. В нём говорилось, что он испытывает стресс от своей работы и не может спать по ночам. Но когда он едет в автобусе, то моментально засыпает и крепко спит. Его пост вдохновил нас на создание этого автобусного маршрута, который позволит пассажирам выспаться, — рассказал Кеннет Конг, менеджер компании Ulu Travel.

Длина маршрута составляет 76 километров, а продолжительность — пять часов. За билет придётся отдать от 13 до 51 долл., цена зависит от этажа. В набор для сна включены беруши и плотная маска.