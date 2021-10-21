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Ракурс
В Гонконге раскупили билеты на автобусный маршрут для желающих выспаться, фото - АР

В Гонконге раскупили билеты на автобусный маршрут для желающих выспаться (ФОТО)

21 окт 2021, 20:37
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Пятичасовой автобусный маршрут для тех, кто хочет выспаться запустили в Гонконге. Билеты на первый Sleeping Bus Tour распродали. Маршрут компании Ulu Travel вдохновлён пассажирами, устающими на работе и засыпающими в общественном транспорте.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя компании.

В Гонконге раскупили билеты на автобусный маршрут для желающих выспаться, фото - АР

Во время мозгового штурма над новыми идеями автобусных туров я увидел пост моего друга. В нём говорилось, что он испытывает стресс от своей работы и не может спать по ночам. Но когда он едет в автобусе, то моментально засыпает и крепко спит. Его пост вдохновил нас на создание этого автобусного маршрута, который позволит пассажирам выспаться, — рассказал Кеннет Конг, менеджер компании Ulu Travel.

В Гонконге раскупили билеты на автобусный маршрут для желающих выспаться, фото - АР

Длина маршрута составляет 76 километров, а продолжительность — пять часов. За билет придётся отдать от 13 до 51 долл., цена зависит от этажа. В набор для сна включены беруши и плотная маска.

Билеты на первый Sleeping Bus Tour, который запустили 16 октября, полностью распродали. Жители Гонконга садились в автобус со своими одеялами, домашними тапочками и подушками. Во время поездки автобус несколько раз останавливался в живописных местах города, чтобы пассажиры могли сфотографироваться.

В Гонконге раскупили билеты на автобусный маршрут для желающих выспаться, фото - АР

У людей в Гонконге не хватает времени, чтобы поспать. Поэтому они тратят своё время для сна в общественном транспорте во время поездок на работу или из неё. У некоторых людей он уже ассоциируется со сном, поэтому им легче заснуть в автобусе, чем дома в кровати, — заявила Ширли Ли, сотрудница лаборатории исследований сна при Гонконгском университете.


Источник: Associated Press

Источник: Ракурс


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