Третья доза или ревакцинация - Кузин раскрыл планы Минздрава

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Ракурс

Введение третьей дозы вакцины от коронавируса в Украине будут рекомендовать только для людей, у которых есть «проблемы с иммунитетом».

Об этом 21 октября заявил в эфире телеканала «Рада» главный санврач Украины Игорь Кузин.

Ранее он анонсировал заседание национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, на котором должны рассмотреть вопрос введения бустерной (дополнительной) дозы вакцины в Украине. Дважды специалисты группы отказывали Минздраву в рекомендациях по поводу третьей дозы вакцинации, но в ближайшее время они все же примут положительное решение.

Речь идет о вакцинации дополнительной дозой людей, у которых проблемы с иммунитетом.

Это люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, после трансплантации органов, люди с иммуносупрессивными состояниями… Мы понимаем, что полный курс прививок двумя дозами у таких людей может не сформировать полноценную иммунный ответ. Им будут рекомендовать введение дополнительной дозы, — сообщил заместитель министра здравоохранения.

Главный санврач уточнил, что для других категорий населения пока не рассматривают возможность вакцинации бустерной дозой — вместо этого Минздрав планирует использовать полный курс ревакцинации через год.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его ведомство пока не будет принимать решение о бустерной вакцинации, так как большинство взрослого населения в Украине до сих пор не привито. По его словам, вопрос прививки третьей дозой рассмотрят, когда количество вакцинированных людей в Украине увеличится до 50 или 70%.

«Ракурс» сообщал о результатах исследований эффективности бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech.