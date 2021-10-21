Третя доза чи ревакцинація - Кузін розкрив плани МОЗ

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Ракурс

Введення третьої дози вакцини від коронавірусу в Україні рекомендуватимуть тільки для людей, у яких «проблеми з імунітетом».

Про це 21 жовтня заявив в ефірі телеканалу «Рада» головний санлікар України Ігор Кузін.

Раніше він анонсував засідання національно-технічної групи експертів з питань імунізації, на якому мали розглянути питання введення бустерної (додаткової) дози вакцини в Україні. Двічі фахівці групи відмовляли МОЗ у рекомендаціях щодо третьої дози вакцинації, але найближчим часом вони все ж ухвалять позитивне рішення.

Йдеться про вакцинацію додатковою дозою людей, у яких проблеми з імунітетом.

Це люди, які постійно приймають гормональну терапію, після трансплантації органів, люди з імуносупресивними станами… Ми розуміємо, що повний курс щеплень двома дозами у таких людей може не сформувати повноцінну імунну відповідь. Їм будуть рекомендувати введення додаткової дози, — повідомив заступник міністра охорони здоров’я.

Головний санлікар уточнив, що для інших категорій населення поки не розглядають можливість вакцинації бустерною дозою — замість цього МОЗ планує використовувати повний курс ревакцинації за рік.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що його відомство поки не буде ухвалювати рішення про бустерну вакцинацію, тому що більшість дорослого населення в Україні досі не щеплено. За його словами, щеплення третьою дозою розглянуть, коли кількість вакцинованих людей в Україні збільшиться до 50 або 70%.

«Ракурс» повідомляв про результати досліджень ефективності бустерної дози вакцини Pfizer/BioNTech.