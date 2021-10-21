Путіна занесло - згадав, хто брав Берлін і проголосив кінець капіталізму, фото - Главком

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Володимира Путіна 21 жовтня занесло на історичні теми. Російський президент виговорився на пленарній сесії в рамках XVIII щорічного засідання клубу «Валдай».

РосЗМІ цитують вирази свого лідера на історико-філософські теми.

Наприклад, президент країни-агресора заявив про неприпустимість порівнювати поведінку нацистів і комуністів напередодні Другої світової війни і розділяти між ними відповідальність за її розв’язання.

А хто Берлін брав? Забули? — сказав Путін.

Він нібито особисто бачив в документах резолюції тодішнього керівника СРСР Йосипа Сталіна, які свідчать про те, що радянський уряд намагалося запобігти початку Другої світової війни.

Я розумію сьогоднішнє польське керівництво з приводу подій 1939 року. Але коли їм кажеш: «Хлопці, ну ви подивіться, що відбувалося трохи раніше, ви ж взяли участь разом з Німеччиною в розділі Чехословаччиною», ви ж це підпалили, відкрили пробку, а потім джин вилетів і його туди вже не заженеш, — сказав Путін.

А ще він оцінив термін «радянська людина» і нічого поганого в ньому не знайшов. Як і в Радянському Союзі, який «цю нову спільність — радянську людину — й створив».

Ще Путін напророкував збільшення кризи продовольства в світі і проголосив кінець капіталізму. На його думку, капіталізм в існуючому вигляді вичерпав себе.