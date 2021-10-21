Виверження вулкану на Канарах

https://racurs.ua/ua/n161967-v-ukrayini-chekaut-na-kyslyy-dosch-pislya-vyverjennya-vulkanu-na-kanarah-karta.html

Ракурс

Україну накрили повітряні маси з острова Ла-Пальма, де досі вивергається вулкан. За даними Укргідрометцентру, у повітрі — підвищений рівень концентрації діоксиду сірки. Він знаходиться у верхніх шарах атмосфери.

На повітря, яким дихають люди, це не впливає значним чином, але якщо раптом піде дощ — він буде слабокислим. Утім, це теж не нашкодить, заявляють вчені, оскільки погода у ці дні в Україні мінлива.

Синоптики заявили, що в Україні повітряні маси доволі швидко переміщуватимуться у найближчі дні. За прогнозом, упродовж наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2, вже практично повністю покине територію України, відходячи у східному напрямку.

«Ракурс» повідомляв про виверження вулкану на Канарах. А от 20 жовтня на півдні Японії відбулося виверження вулкана Асо, який підняв у небо масивний стовп сірого диму заввишки близько 3,5 км.