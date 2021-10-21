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Ракурс
Дівчинка народила у 13 років від 17-річного на Чернігівщині, Сергій Коцюба, скріншот відео

Дівчинка народила у 13 років від 17-річного на Чернігівщині (ФОТО)

21 жов 2021, 18:55
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Дівчинка народила у 13 років від 17-річного хлопця в Чернігівській області. За словами батька, 17-річного Сергія Коцюби, пологи були стрімкими, 13-річну Наталію ледве встигли довезти до лікарні і до Чернігова не доправляли.

Народилася дівчинка, яку назвали Поліною. Її вага — 2 кг 800 г. Батька до дитини ще не пропускають через карантин. Сергій і Наталя не розписані, повідомляє «Суспільне».

За словами лікарів, дівчинку «привезли вже під час пологів, було відкриття матки». Все обійшлося без ускладнень, пологи були фізіологічні, партнерські (в присутності мами-бабусі).

Дівчинка народила у 13 років від 17-річного на Чернігівщині, фото - Суспільне

ЗМІ писали, що у квітні 2021 року на Сергія завели кримінальне провадження за статтею «Згвалтування неповнолітніх» після того, як про вагітність дізналися лікарі. Але незабаром справу закрили, бо діти зустрічалися з обопільної згоди і мати тодішньої 12-річної дівчинки знала, що її дочка живе статевим життям з хлопцем.

Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм передачу і все, — цитує «Суспільне» батька дитини.


22 жовтня маму разом з донечкою випишуть.

«Ракурс» повідомляв, що навесні Наталія разом із майбутнім батьком проживала у Дроздівці Чернігівського району. Родина дівчини останні кілька років перебуває на обліку у соцслужб.

Джерело: Ракурс


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