Пісню про Бандеру заспівали і в Раді, фото - Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n161965-pisnu-pro-banderu-zaspivaly-i-v-radi-video.html

Ракурс

Флешмоб із піснею «Батько наш — Бандера, Україна — мати. Ми за Україну будем воювати» поширився і на Верховну Раду. У сесійній залі українського парламенту пісню заспівали нардепи фракції «Європейська солідарність».

Вони виклали відео на партійній сторінці у Фейсбук. Щоправда, очільника фракції і п’ятого президента України Петра Порошенка серед десятьох учасників флешмобу не було.

Цю пісню нині співає у соцмережах українська молодь від Львова до Донеччини.

Все почалося із відео, у якому четверо львівських школярок заспівали цю пісню у класі, започаткувавши таким чином флешмоб і спричинивши шквал обурень у російському інформаційному просторі.

У різних українських містах і селах молодь підхопила пісню «Батько наш — Бандера» і цей флешмоб набуває дедалі більшої популярності у Twitter, TikTok та Instagram. Школярі та студенти співають пісню у різних місцях.

Частина з них використовує власний спів, інші — накладають під відео пісню у виконанні колективу випускників «Богослов'я» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Відеозапис з’явився у січні 2020 року. Учасник ансамблю, служитель Свято-Троїцького катедрального собору Православної церкви України в Івано-Франківську Олег Луцан розповів «Радіо Свобода», що він разом із братами вперше почув повстанську пісню від настоятеля Свято-Троїцького духовного центру ПЦУ в Тернополі вже покійного отця Анатолія Зінкевича.