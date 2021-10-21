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Кривий Ріг потерпає від пилової бурі, фото - Сьогодні

Кривий Ріг потерпає від пилової бурі (ФОТО)

21 жов 2021, 18:13
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Кривий Ріг 21 жовтня потерпає від пилової бурі. 20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу.

У Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств та кар'єрів. Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об'єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей, повідомив начальник державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Кривий Ріг потерпає від пилової бурі, фото - А.Мальований

Кривий Ріг потерпає від пилової бурі

Тож експерти рекомендують дотримуватись низки рекомендацій:

  • мінімізувати пересування містом;

  • на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;

  • якщо маєте зволожувачі повітря, увімкніть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;

  • для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.

У прес-службі Держекоінспекції 20 жовтня повідомили, що міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.

Пилові бурі почастішали в Україні через зміну клімату. Тривала відсутність опадів викликає пересушування грунту, а сильний вітер піднімає верхній шар землі, що призводить до запиленості повітря на великій території.


21 жовтня Укргідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру до 15−20 м/с в більшості областей України.

Джерело: Ракурс


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