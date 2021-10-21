Кривий Ріг потерпає від пилової бурі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n161964-kryvyy-rig-poterpaie-vid-pylovoyi-buri-foto.htmlРакурс
Кривий Ріг 21 жовтня потерпає від пилової бурі. 20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу.
У Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств та кар'єрів. Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об'єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей, повідомив начальник державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
Тож експерти рекомендують дотримуватись низки рекомендацій:
мінімізувати пересування містом;
на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;
якщо маєте зволожувачі повітря, увімкніть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;
для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.
У прес-службі Держекоінспекції 20 жовтня повідомили, що міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.
Пилові бурі почастішали в Україні через зміну клімату. Тривала відсутність опадів викликає пересушування грунту, а сильний вітер піднімає верхній шар землі, що призводить до запиленості повітря на великій території.
21 жовтня Укргідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру до 15−20 м/с в більшості областей України.