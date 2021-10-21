Переможці виборів у ФРН домовилися про дату призначення нового канцлера

https://racurs.ua/ua/n161963-peremojci-vyboriv-u-frn-domovylysya-pro-datu-pryznachennya-novogo-kanclera.html

Ракурс

Вибори в Німеччині ще не призвели до утворення парламентської коаліції та призначення канцлера ФРН. Коаліцію під умовною назвою «світлофор» у ФРН обіцяють створити до 6 грудня. Тоді ж потрібно очікувати і призначення нового канцлера. Про це заявив генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль.

Коаліцію створять Соціал-демократична партія, «зелені» і Вільна демократична партія Німеччини, повідомляє Bild.

Соціал-демократична партія, «зелені» та Вільна демократична створили разом коаліцію «світлофор» (це кольори партій — червоний, жовтий і зелений). Сьогодні три партії починають переговори.

Сьогодні ми починаємо, з наступної середи починають засідати робочі групи, і до 10 листопада вони тривають, до кінця листопада у нас буде коаліційна угода. Мета — на тижні святого Миколая (з 6 грудня) Олаф Шольц повинен бути обраний канцлером, — заявив Клінгбайль журналістам в Берліні.

У Німеччині 26 вересня відбулися парламентські вибори. Перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), обійшовши політсилу канцлера Ангели Меркель — блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Голоси виборців розподілилися так: