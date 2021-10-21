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Ракурс
Переможці виборів у ФРН домовилися про дату призначення нового канцлера

Переможці виборів у ФРН домовилися про дату призначення нового канцлера

21 жов 2021, 17:53
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Вибори в Німеччині ще не призвели до утворення парламентської коаліції та призначення канцлера ФРН. Коаліцію під умовною назвою «світлофор» у ФРН обіцяють створити до 6 грудня. Тоді ж потрібно очікувати і призначення нового канцлера. Про це заявив генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль.

Коаліцію створять Соціал-демократична партія, «зелені» і Вільна демократична партія Німеччини, повідомляє Bild.

Соціал-демократична партія, «зелені» та Вільна демократична створили разом коаліцію «світлофор» (це кольори партій — червоний, жовтий і зелений). Сьогодні три партії починають переговори.

Сьогодні ми починаємо, з наступної середи починають засідати робочі групи, і до 10 листопада вони тривають, до кінця листопада у нас буде коаліційна угода. Мета — на тижні святого Миколая (з 6 грудня) Олаф Шольц повинен бути обраний канцлером, — заявив Клінгбайль журналістам в Берліні.

У Німеччині 26 вересня відбулися парламентські вибори. Перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), обійшовши політсилу канцлера Ангели Меркель — блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Голоси виборців розподілилися так:

  • СДПН отримала 25,7% голосів;

  • ХДС здобув 18,9%, в той час як результат ХСС становить 5,2% - разом у ХДС/ХСС 24,1%;

  • партія «Зелені» посіла третє місце з 14,8%;

  • за Вільну демократичну партію проголосували 11,5%;


  • «Альтернатива для Німеччини» отримала 10,3% голосів.

Джерело: Ракурс


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